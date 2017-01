Bacsisul incredibil lasat de un irlandez la un restaurant indian pentru o nota de 79 de lire. Unde vor ajunge banii

Restaurantul cu pricina se numeste Indian Tree si se afla in orasul Portadown din Irlanda de Nord. Binefacatorul a venit la masa cu alti patru membri ai familiei, iar la final a lasat un bacsis de 1.000 de lire. El a spus ca acesta este pentru toti angajatii, dar in special pentru bucatar care a pregatit un meniu de exceptie, relateaza The Sun.

Omul, care nu a dorit sa isi divulge identitatea, a mai spus ca unele locuri nu se pot exprima in cuvinte si de aceea a ales sa le multumeasca chef-ului Shabbir Satter si ospatarilor in acest fel.

Suntem inca in stare de soc. Toti cei care au lucrat in acea seara vor imparti bacsisul, fiindca el a spus ca este pentru toata lumea. a marturisit Luna, proprietara restaurantului. Tot ea a spus ca barbatul misterios este un client regulat.