Cea mai asteptata masina din ultimul deceniu a debutat oficial. Are un display de 15 inch in loc de vitezometru - GALERIE FOTO

Asa cum au promis, americanii de la Tesla au livrat la sfarsitul acestei luni primele exemplare ale noului Model 3. Cu acest prilej, oficialii companiei din Silicon Valley au publicat si toate specificatiile tehnice privind cel mai ieftin model din istoria marcii, scrie 4tuning.ro



Scurt si direct la subiect, clientii vor avea la dispozitie doua versiuni diferite de 'motorizare': una cu o autonomie de 354 de kilometri, iar cealalta capabila sa parcurga pana la 498 de kilometri cu o singura incarcare a bateriei.



Modelul entry-level, mai spun americanii de la Tesla, va sprinta de la 0 la 96 km/h in 5.6 secunde si va atinge o viteza maxima de 209 km/h. Varianta de top se lauda, in schimb, cu o acceleratie de la 0 la 96 km/h in numai 5.1 secunde si, totodata, o incursiune pana la 225 km/h.





