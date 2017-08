Cel mai nou competitor pentru BMW M4 are 510 CP si face suta in mai putin de 3.9 secunde. GALERIE FOTO

Ascunde sub capota un motor in numai sase pistoane insa, chiar si asa, se bucura de o putere maxima de 510 CP. Drept urmare, atunci cand vine vorba de performante, anunta cu mandrie o acceleratie de la 0 la 100 km/h in mai putin de 3.9 secunde. Este vorba despre cel mai nou concurent al modelelor BMW M4 si Mercedes C63 S, o versiune imbunatatita a actualului Audi RS5.