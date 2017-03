Cristiano Ronaldo a dezvelit in cadrul unei ceremonii o statuie cu cu chipul sau, dar a avut un soc cand a vazut-o. Fanii au innebunit

In cadrul ceremoniei de redenumire a aeroportului a fost dezvelita si o statuie cu bustul lui Cristiano Ronaldo, care a starnit o serie de comentarii in presa internationala.

Statuia din bronz, care ar trebui sa il infatiseze pe fotbalist pare mai degraba o caricatura. Unii specialisti se intreaba daca macar chipul lui Ronaldo a fost inspiratia pentru aceasta statuie, caci nu seamana deloc cu sportivul. Altii au descris-o "dubioasa" si chiar "oribila".

"Aeroportul Ronaldo, eclipsat de o statuie inexacta", a titrat Reuters, in timp ce The Guardian a catalogat sculptura drept "un bust dubios".

I don't know what you're talking about guys, I think the Ronaldo statue looks pretty good pic.twitter.com/JIUwQBuqUY