Cum a incercat castigatoarea unui concurs de frumusete a posteriorului sa-l convinga pe Trump sa-si schimbe opiniile

Ce au in comun Erika si Donalda Cu siguranta nu multe la capitolul aspect fizic, dar ambilor ziua de 8 noiembrie le-a schimbat viata. Trump a invins-o pe Hillary in cursa pentru Casa Alba, iar Canela a castigat competitia Miss BumBum, in care 17 milioane de brazilieni voteaza cel mai frumos posterior. Ea a devenit astfel prima femeie de culoare careia sa-i fie acordata aceasta distinctie, relateaza The Sun.

Stunning Erika Canela also admitted that she finds Donald Trump 'strangely attractive'https://t.co/y0lYMWlHGp

— The Scottish Sun (@ScottishSun) January 13, 2017

Fata a decis sa-i "suceasca mintile" presedintelui american ales tatuandu-si chipul sau pe spate. Erika spera ca asa il va determina sa isi reconsidere pozitia fata de femei si imigranti.

Erika Canela Wins Brazil's Miss BumBum 2016 — See Photos of the ... #news pic.twitter.com/zXK1Pf7iUe

— Get UpComing Games (@GetUpComingGame) January 4, 2017

"Am vrut sa ii arat lui Trump ca nu are de ce sa ne urasca, noi cei din comunitatea latino ii iubim tara si cum el este conducatorul SUA il iubim si pe el. Tatuajul este un fel de steag alb, un mod de a-i transmite ca avem nevoie de mai multa iubire si solidaritate, nu de ura, deoarece ura atrage si mai multa ura." a explicat Erika.

Miss BumBum 2016: Meet Erika Canela https://t.co/wzEqWAaqk9 pic.twitter.com/A3u3rU28gj

— Andres Weightlifting (@Andresqm18) December 7, 2016

In ciuda diferentei de varsa de jumatate de secol dintre ei, tanara nu se sfieste sa admita ca se simte atrasa de magnatul cu ochi albastri: "Ochii lui sunt fermecatori. Are o aura de seriozitate, e foarte puternic. Trebuie sa recunosc ca ma face sa mi se inmoaie picioarele."

Nueva Miss Bumbum ya desnudó su 'tesorito', ¡Erika Canela está decidida a sepultar en el olvido a Suzy Cortez! https://t.co/xAOICQChvK pic.twitter.com/XyKThL67va

— El Gráfico (@elgmx) November 29, 2016