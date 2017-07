Dovada ca si acum este o masina extrem de apreciata. Pretul cerut pe acest Ferrari 430 Scuderia 16M - GALERIE FOTO

Ferrari-ul F430 a debutat in 2004 cu ocazia Salonului Auto de la Paris ca si succesor al celebrului 360. Trei ani mai tarziu, o versiune mult mai sportiva botezata 430 Scuderia era dezvelita la Frankfurt de catre marele Michael Schumacher, care de altfel a ajutat la dezvoltarea ei.

In 2008, echipa de Formula 1 a castigat cel de-al 16 titlu la constructori, iar pentru a sarbatori cum trebuie acest moment, brand-ul din Maranello a dezvoltat 499 de exemplare decapotabile a modelului mentionat mai sus, pe care le-au botezat 430 Scuderia 16M. Sasiul a fost rigidizat iar greutatea totala a ajuns la 1.340 de kilograme, scrie 4tuning.ro

Insa asa cum se intampla cu majoritatea editiilor speciale Ferrari, toate unitatile au fost vandute inca dinainte sa intre in productie unor clienti alesi cu atentie de italieni. Daca din nefericire nu te-ai regasit printre acestia, dar intre timp ai castigat la Loto si inca vrei un 430 Scuderia 16M in garaj, atunci aceasta este ocazia perfecta pentru tine.James Edition scoate la vanzare un superb Ferrari 430 Scuderia 16M din 2009. Acesta este unul dintre cele 499 de exemplare construite pentru a celebra al 16-lea titlu la constructori in campionatul mondial de Formula 1.

Ferrari 430 Scuderia 16M de vanzare.

Englezii de la James Edition au momentan in oferta un astfel de model, construit in 2009, care potrivit anuntului se prezinta intr-o stare imaculata. Nici nu avea cum sa fie altfel, avand in vedere ca bordul indica numai 12.553 de kilometri.Desi culoarea "standard" este celebra Rosso Scuderia, acest exemplar este finisat in negru, grafica specifica este gri iar etrierele franelor sunt galbene. Partea cea mai buna este ca intreaga caroserie este protejata de o folie transparenta, pusa chiar de inginerii Ferrari atunci cand masina a parasit linia de asamblare, asa ca nu va trebui sa-ti faci prea multe griji in privinta vopselei.

