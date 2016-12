Fotografiile virale care au pacalit internetul in 2016. Care au fost cele mai mari "minciuni" ale anului

Vazand poza unui sarpe cu sapte capete, oamenii s-au grabit sa o raspandeasca pe retelele de socializare cu textul: "Doamne ajuta-ne! Acest sarpe a fost gasit in muntii din Honduras. In Biblie apare un sarpe cu sapte capete. Doamne ai mila de sufletele noastre.", relateaza Daily Mail.

Fireste, animalul nu era real, iar imaginea fusese editata.

Si fotografia in care Vladimir Putin incaleca un urs s-a dovedit fara drept de apel a fi un fals dupa ce a fost comparata cu originalul, in care e calare pe un cal.

Internetul a fost pacalit ca un calamar urias a naufragiat pe plaja Santa Monica din California. In realitate era vorba de o balena moarta, esuata la tarm.

Vegetatia ce creste de-a lungul unui rau din Scotia a fost editata pentru a parea mov.

Oamenilor chiar le-a placut sa se joace cu serpii. Dupa cel cu sapte capete, a aparut si cel cu solzi in culorile pastelate ale curcubeului.

Canalele Venetiei inghetate complet reprezinta un scenariu posibil doar in filme sau in lumea virtuala. Ce-i drept, in 1929 si 2012 s-au format cateva sloiuri, dar doar atat.

Cand in aprilie anul trecut un cutremur a lovit Nepalul, pe internet a incepul sa circule o poza cu o fetita de cativa anisori imbratisandu-si fratele nu cu mult mai mare decat ea. Imaginea este reala, dar nu a fost surprinsa in timpul cutremurului, ci opt ani mai devreme in Vietnam.

Iar fata despre care s-a crezut ca a omorat peste 100 de militanti ISIS si ca lupta in prima linie pe frontul din Siria pentru ca purta o vesta anti glont s-a dovedit a fi doar o fosta studenta la drept care facea voluntariat in cadrul politiei.