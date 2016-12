Iluzie optica sau editare nereusita: oamenii au incercat din greu sa se prinda ce lipseste din aceasta fotografie

Fotografia a aparut pentru prima data in ajunul Craciunului, pe site-ul Reddit, cu textul: "Gaseste picioarele fetei care sta in mijloc." Imaginea i-a uimit si fascinat pe toti cei care au vazut-o. Oamenii au incercat sa isi dea seama daca este vorba de o iluzie optica sau cineva pur si simplu i-a sters fetei membrele inferioare, relateaza Mirror.

"Picioarele celei de-a doua fete sunt in spatele primei fete, cred." este unul dintre cele 400 de comentarii care au curs de la postarea imaginii.

"Eu cred ca prima fata si-a pus picioarele peste picioarele celei de-a doua." scrie un alt utilizator.

"Piciorul ei stang este in spatele fetei 2, iar celalalt este sub piciorul fetei 4. Se poate vedea ca fata 4 are doua tipuri de incaltari in picioare." e de parere un internaut.