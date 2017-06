Iritata de faptul ca fiul sau si-a suparat iubita, a dorit sa-i dea o lectie. Gestul baiatului din Irlanda de Nord a impresionat o lume intreaga

O mama din Bangor, Irlanda de Nord, a atras simpatia multor vizitatori din mediul online dupa ce a decis sa-i dea o lectie fiului sau.

Femeia a aflat ca fiul sau s-a suparat pe iubita lui, care are tot 6 ani, din cauza unui joc. Suparat, baietelul s-a despartit de ea in fata prietenelor fetei.

Atunci cand a ajuns acasa, baiatul a fost vizibil afectat de cele intamplate si i-a povestit totul mamei sale.

"Cand am ajuns acasa, el a venit la mine si mi-a spus ca se simte vinovat de ce a facut . Mi-a spus tot ce s-a intamplat, iar atunci am sunat-o pe mama fetitei sa ma asigur ca ea este in regula", marturiseste mama baietelului.

Dupa discutia avuta cu mama fetitei, a aflat ca aceasta a venit foarte suparata acasa si toate acestea din cauza baiatului.

Pentru a se asigura ca o astfel de situatie nu se va mai repeta, dar si pentru a aprecia sinceritatea fiului sau, mama sa a decis sa-i impace pe cei doi copii. Insa, inainte ca ei sa-i vina o idee, Callum si-a amintit faptul ca tatal lui vitreg vine intotdeauna acasa cu un buchet de flori, atunci cand greseste fata de mama sa.

"I-am explicat ca gestul de a cumpara flori nu inseamna in mod automat ca problema este pe deplin rezolvata. Am dorit sa ma asigur de faptul ca el intelege acest lucru, iar el mi-a spus ca nu trebuie sa se comporte niciodata nepoliticos cu cineva, mai ales cu o fata", adauga mama copilului.

In urmatoarea zi, inainte de a ajunge la ore, Callum s-a oprit direct la florarie pentru a-i cumpara iubitei sale flori. Operatiunea l-a facut pe cel mic sa intarzie cinci minunte la ora, momentul perfect pentru a-si pune in practica planul de recucerire al fetei iubite.

Profesorii au ramas uimiti de gestul lui Callum de-a se prezenta la scoala cu un buchet de flori. Baiatul s-a dus pana in dreptul bancii iubitei lui si i-a spus: "Aceste flori sunt pentru tine. Imi pare sincer rau pentru tot ceea ce ti-am facut ieri", a marturisit emotionat Callum.

Gestul lui Callum a impresionat-o foarte mult pe iubita lui, care l-a iertat.

"El a intrebat-o daca vrea sa mai fie iubita lui. Sa retinem faptul ca amandoi au numai 6 ani, insa sunt inseparabili inca din prima zi de scoala", a marturisit mama sa.

"Ea a luat florile si l-a imbratisat, afisand un zambet larg pe chip. La finalul orelor, amandoi au plecat de la scoala tinandu-se de mana", conchide mama lui Callum.