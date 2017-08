L-au lasat pe burta si i-au pus cele mai neobisnuite jante. Vechiul Audi A8 D3, asa cum nu l-ai mai vazut niciodata - GALERIE FOTO

Audi a lansat la inceputul lunii trecute o noua generatie a modelului A8, una care impresioneaza de la un capat la celalalt, atat prin design si performante, cat si prin sistemele, respectiv tehnologiile oferite, scrie 4tuning.ro



Cum pana ce aceasta va ajunge pe strada va mai dura insa cateva saptamani bune, nemtii de la Kreutzmann Carbonmanufaktur s-au pus pe modificat versiunea D3 - introdusa in 2002, a navei amiral din Ingolstadt.



Printre schimbarile aduse respectivului automobil de lux se numara si o noua suspensie pe aer care, impreuna cu jantele custom de la Radi8, transforma complet exteriorul vechii limuzine.



Ulterior, nemtii de la Kreutzmann Carbonmanufaktur si-au indreptat atentia catre interiorul celei de-a doua generatii a modelului A8, acolo unde au optat pentru mai multe ornamente realizate din fibra de carbon.



In plus, pentru a mai 'inveseli' putin atmosfera, specialistii respectivei companii de tuning au instalat la nivelul plansei de bord, volanului in trei spite si fetele usilor inclusiv cateva accente de culoare rosie.

