Mama vs Tata. O parodie la celebrul interviu oferit pentru BBC face furori pe internet - VIDEO

Daca analistul britanic si-a indepartat fiica atunci cand aceasta a dat buzna in camera in timpul interviuului, atunci cea care indeplineste rolul de mama in parodie isi ia fetita in brate si ii da sa bea apa dintr-un biberon. In filmulet apare si fiul mai mic, caruia ii da o jucarie. Au fost insa adaugate si cateva scene noi.

Mama reuseste sa scoata din cuptor mancarea proaspat gatita si chiar sa dezamorseze o bomba, o aluzie la abilitatea femeilor de a face mai multe lucruri in acelasi timp. Imaginile au fost urmarite de milioane de oameni in doar 24 de ore. Acelasi succes a avut si interviul lui Robert Kelly pentru BBC, numit de multi drept "Cel mai bun interviu realizat vreodata"