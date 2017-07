Masina care se conduce singura ar putea ajunge pe piata in anul 2020. Marea intrebare: ce vor mai face oamenii in autoturisma

Masinile autonome sunt inca abia in faza de testare, dar producatorii se pregatesc pentru momentul cand vor fi puse in vaanzare. Cel mai mare producator de interioare de masini incearca sa raspunda la intrebarea "Ce vom face in masina, daca nu mai trebuie sa o conducema"

Leo Schurhaus, designer: "Suntem in postura de a inspira producatoriii auto sa construiasca interioare adaptate sofatului autonom. Obiectivul nostru este sa va facem sa va simtiti ca in sufrageria proprie, cu mult inainte sa ajungeti acasa."

Compania propune un design care se poate adapta dupa preferinte. Pasagerii pot sta ca intr-o masina obisnuita sau, cu o simpla comanda pe aplicatia dedicata, gradul de confort al habitaclului poate fi sporit.

Volanul se pliaza si se camufleaza in bord, scaunele se deplaseaza pentru ca pasagerii sa se poata uita confortabil la televizorul din parbriz, savurand o bautura rece de la frigider. Interiorul masinii se poate transforma si intr-o mica sala de sedinte.

Banchetele din spate se pliaza, iar scaunul pasagerului din fata se roteste si isi face aparitia o masa. In "modul sufragerie", scaunele devin adevarate fotolii, iar tavanul dezvaluie un ecran curbat.

Leo Schurhaus, designer: "Am vrut sa va simtiti ca acasa in timpul navetei de o ora si jumatate."