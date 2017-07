Nemtii de la Mercedes se roaga sa ramana in acest stadiu. Cum ar putea arata noua masina de lux de la Audi

Audi a lansat de curand o noua generatie a modelului A8, iar acum tot internetul se intreaga ce va urma pentru limuzina germana. Potrivit ultimelor zvonuri, aceasta ar putea primi doua versiuni diferite de inalta performanta, ambele cu motorizari de Porsche Panamera, scrie 4tuning.ro

Despre o varianta in numai doua portiere a proaspat lansatei nave amiral a companiei din Ingolstadt nu spune inca nimeni nimic insa, chiar si asa, avem deja o prima fotografie a modelului Audi A8 Coupe. Una realizata, ce este drept, cu ajutorul Photoshop-ului.

In cazul in care va deveni realitate, respectivul automobil de lux ar urma sa intre intr-un segment de piata din care mai fac parte Mercedes S-Class Coupe si Bentley Continental GT. Acestora li se va alatura, in cursul anului viitor, generatia cu numarul doi a legendarului BMW Seria 8.

