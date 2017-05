O cafenea din San Francisco le ofera clientilor parteneri inediti de baut cafea intr-un mod mai putin obisnuit - VIDEO

Cei care vor sa-si savureze cafeua in acest local se pot trezi in orice moment cu un soarece pe masa. Si nimeni dintre angajati nu va veni sa-l alunge. Totul pentru ca, desi pare greu de crezut, rozatoarele au fost aduse special, pentru a le tine companie clientilor. Inedita initiativa a facut ca localul sa fie la mare cautare. Soarecii sunt adusi de cateva ori pe luna in cafenea. Iar pentru 50 de dolari, cu cafeaua si cateva produse de patiserie incluse in pret, clientii au ocazia sa se relaxeze cu vietatile care pe multi ii sperie.

Cu toate astea, sunt destui care le considera adorabile pe micutele rozatoare si nu se supara daca isi baga nasul in cafeaua lor. Oaspetii, care se arata incantati de idee, sunt indemnati sa le adopte, daca isi doresc un astfel de animal de companie.

Matthew GUTER, ADMINISTRATOR CAFENEA ”Noi vrem să schimbăm puţin povestea, să schimbăm imaginea şoarecilor asociaţi cu ciuma. Şi credem că cea mai bună cale de a face cunoştinţă cu ele este la o ceaşcă de cafea.”

Personalul da asigurari ca rozatoarele nu sunt purtatoate de boli si nu reprezinta un pericol pentru oameni. Soarecii sunt luati de la un adapost pentru animale, iar cine doreste poate sa-si ia unul acasa. In alte localuri din Statele Unite, clientii isi pot bea cafeaua in compania pisicilor, sau a cainilor, iar peste Ocean, in Japonia, aricii si chiar serpii sunt atractia unor cafenele.