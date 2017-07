Rolls-Royce prezinta noul Phantom. Masina britanica e cea mai silentioasa din lume - GALERIE FOTO

Comparativ cu automobilul pe care il inlocuieste, noua nava amiral a companiei din Goodwood este cu zece procente mai silentioasa, in special datorita celor peste 130 de kilograme de insonorizant folosite, scrie 4tuning.ro



La randul ei, platforma din aluminiu a fost reproiectata de la zero, lucru care s-a intamplat, de altfel, si in cazul propulsorului V12 de 6.75 litri - care produce acum o putere maxima de peste 560 CP.



De-aceasta data insa, mult mai impresionant este cuplul motor de 900 Nm, despre care Rolls-Royce afirma ca este disponibil inca de la o turatie extrem de joasa, de numai 1.900 de rotatii per minut.



In ceea ce priveste meniul vizual, noul Phantom iese in evidenta printr-un design familiar, inspirat de cel al modelului anterior, dar modificat la nivel de detaliu pentru un plus de modernism.

