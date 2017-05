Un canadian si-a cerut iubita in casatorie intr-un balon cu aer cald, iar ea a spus DA. Ce s-a intamplat cu ei cateva minute mai tarziu

Din acest punct, povestea a luat o turnura neasteptata. Balonul a inceput sa piarda altitudine rapid si s-a prabusit pe un camp.

Christine: "Mi-am dorit mereu sa ma plimb cu balonul."

Dorinta i s-a indeplinit. Impreuna cu iubitul ei, Christine a plecat intr-o calatorie la inaltime deasupra orasului canadian Edmonton, din provincia Alberta.

Christine: "A fost minunat. Privelistea era extraordinara, vremea era perfecta."

Martin planuia sa-i faca calatoria si mai frumoasa.

Dupa un DA hotarat si o sarutare dragastoasa, Christine si Martin se pregateau sa incheie o calatorie care, credeau ei, nu avea cum sa devina mai palpitanta decat fusese.

In scurt timp, pasagerii au fost avertizati sa se tine bine, intrucat balonul are probleme. A pierdut altitudine chiar deasupra unei zone impadurite. Nacela a lovit crengile unui copac. Balonul a reusit sa se elibereze, s-a ridicat putin, insa, imediat, a lovit un alt copac.

Nacela s-a rasturnat si un incendiu mic a izbucnit la bord. Nimeni, insa, nu a fost ranit. Cei doi indragostiti au hotarat sa nu lase incidentul sa le strice ziua. In plus, au folosit balonul prabusit drept decor pentru o sedinta de logodna probabil fara egal in lume.

Martin: "Cand privesc acum inapoi, chiar ma bucur ca am mers cu balonul. A fost o aventura, una nebuneasca. Si am ramas cu o poveste uimitoare pentru ziua in care am cerut-o de sotie."