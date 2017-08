Un baiat de 14 ani, retinut in Arabia Saudita dupa ce a dansat ”Macarena” pe strada - VIDEO

Daca intentionati sa faceti o calatorie in Arbaia Saudita, sa nu dansati in strada, altfel ati putea ajunge pe mana politiei. Asta a patit un baiat de 14 ani, care s-a miscat pe ritmurile renumitei piese Macarena. Motivand ca a avut un comportament nepotrivit in public, oamenii legii l-au arestat.