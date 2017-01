Un batran de 90 de ani si-a sarbatorit ziua de nastere in aer: a sarit cu parasuta. "- Cum a fost? -Nemaipomenit. Vreau sa mai incerc o data" - VIDEO

Ivan Brigss este din Florida si a iesit demult la pensie. Spune ca a visat o viata intreaga sa sara cu parasuta. Ajuns la varsta de 90 de ani, batranul si-a anuntat familia ca a ales cadoul perfect, iar copiii si nepotii au decis sa-i materializeze marea dorinta.

"– Ai reuşit!- Minunat! Mulţumesc!- Cum a fost? Nemaipomenit. - Vrei să mai înceri o dată? - Vreau să mai încerc o dată."

Odata ce s-a vazut la sol, batranul a spus ca este in culmea fericirii si ca totul a decurs mai bine decat si-a imaginat. El are 4 copii si 13 nepoti. Toti au venit sa-i urmareasca realizarea. Pensionarul spune ca este intr-o forma buna, pentru ca face sport in fiecare zi.