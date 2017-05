Un fotograf american trebuia sa surprinda momentul unei cereri in casatorie, insa o greseala a stricat totul - FOTO

Jacob Peters Rose este un fotograf american caruia i s-a cerut sa inmortalizeze momentul unei cereri casatorie. Pentru a-si indeplini misiunea, fotograful nu adormit toata noaptea pentru a se asigura ca va surprinde cererea in casatorie, care urma sa aiba loc la rasaritul soarelui. Momentul era unul cu totul neasteptat, iar viitoarea mireasa urma sa fie ceruta in timpul unei drumetii in zona turistica Hawksbill Crag, situara in statul american Arkansas.

Fotograful s-a tinut de cuvant si a sosit la timp la locatia indicata de clientul sau. In departare, fotograful a observat siluetele unui cuplu de indragostiti, iar el a fost convins ca ei sunt viitorii insuratei.

Barbatul a inceput sedinta foto prin a surprinde de la distanta momentele romantice dintre cei doi indragostiti. Dupa un timp, fotografiaza momentul in care barbatul ingenunchiaza in fata iubitei sale si ii cere mana, scena fiind urmata de o imbratisare patimasa.

"In jurul orei 6:17, doi tineri si-au facut aparitia. Ei sunt! Sunt sigur de asta!... El i-a pus inelul pe deget in timp ce se afla in genunchi in fata ei. Femeia s-a uitat in jur si a inceput sa planga in timp ce il imbratisa. In mod evident ea a spus da si totul a mers bine", noteaza fotograful pacalit pe o retea de socializare.

Barbarul a realizat ca a fotografiat cererea in casatorie a unui alt cuplu, dupa ce i-a trimis un mesaj clientului sau in care i-a transmis felicitarile sale.

Raspunsul clientului l-a socat si a realizat erorea pe care a comis-o. Clientul i-a raspuns ca intamplarea a facut ca ei sa intarzie cateva minute, iar dupa ce a cerut-o in casatorie, l-a cautat din priviri pe fotograf, insa acesta era de negasit.

Fotograful a incercat sa se scuze si sa-i spuna ca din coincidenta a surprins cererea in casatorie a unui alt cuplu care a decis in acelasi loc si in acelasi moment sa faca pasul.

"Pe scurt mi-am petrecut 6 ore jumatate asteptand, am consumat benzina si alimente in valoare de 40 dolari, am facut 450 de fotografii, insa am fotografiat cuplul gresit", adauga fotograful.

Suparat de isparava facuta, fotograful a spus ca ofera pozele gratuit cuplului caruia i-a susprins din greseala cerea in casatorie. Astfel, fotograful a incarcat pozele pe o retea de socializare pentru ca acestea sa ajunga in posesia cuplului norocos.