Toate miscarile ursului au fost filmate de o camera de supraveghere, iar stapana, care nu era acasa in acel moment, a decis sa se uite peste ele dupa ce si-a gasit locuinta ravasita. A crezut ca in casa a intrat un hot. Dupa ce a luat din mancarea din frigider, animalul a decis sa faca o pauza si a testat pianul proprietarei, iar apoi a iesit din locuinta. Ursul a intrat in casa pe fereastra, insa nu se stie deocamdata de unde a aparut.