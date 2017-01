1.000 romani, blocati in Turcia din cauza vremii, 100 sunt in Gaziantep, zona de conflict. "Fiecare a fost pe cont propriu"

100 dintre ei se afla intr-o situatie mai delicata. Au ramas in orasul Gaziantep, o zona de conflict, aflata in apropiere de granita cu Siria.

De cinci zile, turistii romani blocati in orasul turcesc Gaziantep nu au primit nicio informatie de la compania aeriana cu care au zburat. Intre timp, acestia au fost cazati intr-un hotel si asteapta vesti de la autoritatile romane.

"Pe data de 7 ianuarie in clipa in care aveam intoarcerea am aterizat fortat pe Gaziantep. De atunci Turkish Airlines ne-a dus la un hotel si nu ne-a dat nici un fel de informatie despre ce se intampla in continuare. Fiecare a fost pe cont propriu din clipa aia", a povestit un roman.

Oamenii spun ca au luat legatura cu Ambasada Romaniei din Ankara, iar autoritatile de la Bucuresti au fost si ele sesizate. Dar deocamdata nimeni nu a venit cu o solutie pentru ei. Cu toate acestea, un cuplu din Belgia, aflat in aceeasi situatie, a primit deja ajutor consular.

"Sunt doua cupluri: un cuplu de islandezi si un cuplu de belgieni. Cei din Belgia au zis ca cei de la ambasada lor o sa vina sa-i evacueze din toate hotelurile din Gaziantep", a spus un roman.

Pana acum, le-au fost oferite mai multe bilete de zbor catre Istanbul, dar acestea au fost anulate de fiecare data din cauza conditiilor meteo. Acum ei se tem pentru viata lor, mai ales ca orasul Gaziantep se afla la aproximativ o suta de kilometri de granita cu Siria.

"Orasul este extrem de dubios si extrem de instabil. A fost un atentat cu bomba in oras, soldat cu niste morti, doi politisti si parca trei civili."

"Sa stai 5 zile intr-o tara fara sa ti se ofere alternative mi se pare prea mult. Petreci 7 zile in vacanta si 5 zile stai intr-un oras in care sunt impuscaturi si atentate cu bomba", a spus o romanca.

Mentionam, ca cursele dinspre Istanbul spre Chisinau nu au fost anulate.