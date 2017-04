10.000 de manifestanti au iesit in strada, in Budapesta, in sprijinul universitatii infiintate de miliardarul George Soros - FOTO

Mii de unguri si straini, profesori, studenti si civili s-au strans duminica la Budapesta, cerand Guvernului sa retraga proiectul de lege ce ar putea obliga o universitate finantata de miliardarul George Soros sa isi inchida activitatea in tara, relateaza Reuters. Manifestantii, care au mers de la sediul Universitatii Corvinus, din Budapesta pana la sediul Universitatii Centrale Europene (CEU), fondata de Soros in 1991, apoi la Parlament, au acertizat ca proiectul de lege este un atac la adresa libertatii de educatie.

Parlamentul urmeaza sa discute proiectul de lege saptamana viitoare. “Noi am venit deoarece credem ca partidul Fidesz (al lui Orban – n.r.) construieste o autocratie si vrem sa protestam pentru a sustine educatia libera, pentru ca, asa cum acum este CEU, ar putea urma Corvinus”, a explicat Milan Holper, in varsta de 20 de ani, student la Universitatea Corvinus.

“Este un atac comun impotriva autonomiei universitatilor si educatiei libere”, au explicat organizatorii protestului intr-un comunicat. Guvernul ungar a propus saptamana aceasta un proiect de lege care sa reglementeze universitatile straine din tara. Liderii CEU spun ca universitatea lor este vizata in mod special si au avertizat ca este posibil sa fie nevoiti sa o inchida.

Una dintre conditiile ce vor fi impuse este sa aiba un campus in statul sau de origine, New York, iar o alta este sa existe un acord bilateral de sustinere intre Ungaria si Statele Unite. Ministerul Educatiei a spus pentru MTI ca este dispus sa incheie un acord bilateral cu statul New York, care are jurisdictie in chestiuni legate de educatie.

Un astfel de acord ar fi mult mai usor de incheiat decat unul cu administratia lui Donald Trump, care a avut o serie de diferende cu Soros in ultimii ani.

Conditia privind campusul din statul de origine reprezinta o problema numai pentru CEU, deoarece toate celelalte universitati straine din Ungaria au deja astfel de campusuri.

Premierul ungar Viktor Orban a acuzat vineri Universitatea Central-Europeana din Budapesta, finantata de George Soros, ca a “trisat” in procesul de acordare a diplomelor si ca incalca reglementarile ungare.

Orban a criticat organizatiile neguvernamentale finantate de Soros, care urmeaza modelul “Societate Deschisa”, care contravine “democratiei iliberale” pe care o prefera el. Una dintre principalele surse de tensiuni a fost migratie.

Premierul de dreapta, care la randul sau a beneficiat de pe urma unei burse finantate de Soros, la un moment dat, afirma ca ONG-urile care primesc fonduri din strainatate se amesteca in afacerile ungare si intentioneaza sa inaspreasca normele ce le guverneaza.

Fondata in 1991, CEU opereaza exclusiv la Budapesta, dar ofera diplome recunoscute atat in Uniunea Europeana, cat si in Statele Unite.