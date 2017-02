200.000 de persoane protesteaza in 50 de orase ale Romaniei: "De hoti ne-am saturat, vrem un stat curat"

Sumarul evenimentelor de miercuri, 1 februarie:

UPDATE 21:45 Oamenii protesteaza in 50 de orase ale tarii, potrivit Digi24.





UPDATE 21:30 Aproximativ 200.000 de persoane protesteaza, miercuri seara, in principalele orase ale tarii. Numarul protestatarilor a ajuns, la ora transmiterii acestei stiri, la 25.000 de persoane la Cluj-Napoca si 20.000 la Timisoara. La Sibiu si la Iasi sunt peste 10.000 de persoane care cer retragerea Ordonantei de Urgenta vizand modificarea codurilor penale si a proiectului de lege privind gratierea, relateaza news.ro.

UPDATE 21:00 Sute de oameni protesteaza si la Deva si la Sfantu Gheorghe. S-au purtat pancarte pe care scria, printre altele, 'Rusine', 'Jos hotii', 'Refuz acest abuz', 'Noaptea, ca hotii', 'Liber la furat', 'Ne-ati mancat trecutul, ne salvam viitorul', 'Dragnea nu uita, Romania nu-i a ta', 'De hoti ne-am saturat, vrem un stat curat', 'Keep calm, dar nu ceda'.

UPDATE 20:50 Oameni continua sa se alature coloanelor de protestatari din tara. Astfel, potrivit news.ro, la aceasta ora la Sibiu si la Iasi sunt peste 10.000 de persoane.

UPDATE 20:45 Aproximativ 4.000 de persoane protesteaza miercuri seara in centrul municipiului Ploiesti, in zona in care se afla sediile principalelor partide politice, inclusiv cel al PSD, in zona fiind blocata circulatia autoturismelor si mijloacelor de transport in comun. Initial, protestatarii s-au adunat in zona Palatului Administrativ, dupa care au plecat in mars spre sediul PSD pe care l-au pichetat. Coloana de manifestanti s-a deplasat ulterior pana in zona de nord a orasului si inapoi. Ulterior, peste 4.000 de manifestanti s-au adunat din nou in fata pe sediului PSD, unde au scandat lozinci impotriva acestui partid si au cerut demisia Guvernului.

Manifestantii au blocat strada care trece prin fata sediului partidului, dar si o parte a bulevardului Republicii, una dintre principalele artere de circulatie ale orasului. Fortele de ordine au dispus blocarea circulatiei pe o parte a bulevardului, masura afectand circulatia si pe o parte dintre traseele de transport in comun, unele fiind blocate, iar altele deviate. Protestatarii au steaguri de mari dimensiuni si afiseaza pancarte cu mesaje antiguvernamentale si anti PSD, scandeaza "Hotii, hotii" si intoneaza imnul de stat.

UPDATE 20:40 Potrivit estimarilor, in marile orase din tara, fara Capitala, au iesit in strada in jur de 100.000 de oameni.

UPDATE 20:30 In Cluj in aceste momente sunt 25.000 de oameni in strada

UPDATE 20:20 La Iasi peste 7.000 au iesit in strada

UPDATE 20:15 Aproximativ 20.000 de oameni protesteaza, la ora transmietrii acestei stiri, in centrul municipiului Cluj-Napoca, dupa ce initial in Piata Unirii din oras se adunsera peste 4.000 de oameni. Manifestantii au plecat in mars pe Bulevardul Eroilor spre cartierul Marasti, circulatia fiind blocata pe mai multe strazi din centrul orasului.

Initial, in Piata Unirii din Cluj erau peste 4.000 de oameni, acestia incepand sa se adune de la ora 18.00. Cei mai multi dintre manifestanti sunt studenti. O coloana de aproximativ o mie de studenti a plecat in coloana din campusurile din oras si s-a alaturat protestatarilor, tinerii strigand ”6, 6, vin studentii”.

UPDATE 20:05 Aproximativ 1.000 de oameni protesteaza si la Suceava, in fata Prefecturii si a sediului PSD. Potrivit relatarilor protestatarilor de pe Facebook, in sediul PSD s-au stins toate luminile cand oamenii au inceput sa scandeze.

UPDATE 20.00 Numarul oamenilor care protesteaza la Brasov a depasit 3000, potrivit unor surse oficiale din cadrul fortelor de ordine. La ora 19.00, coloana de manifestanti a inceput sa se deplaseze spre Piata Sfatului, la sediul PSD.

Anterior, prefectul Ciprian Bancila a venit in mijlocul oamenilor si a stat de vorba cateva minute cu coordonatorul actiunii de protest, Radu Hossu. "Va rog frumos sa le spuneti guvernantilor ca la Brasov se cere retragerea OUG si a proiectului de lege (privind modificarea Codurilor penale respectiv a gratierii -n.r.) Sa le transmiteti ca vom iesi in strada in fiecare zi. Aici sunt si oameni care au votat PSD-ul in 11 decembrie, dar nu sunt oameni politici. Ei au votat pentru mariri de pensii si salarii. Va rog sa spuneti la Bucuresti ca pe acesti oameni nu-i intereseaza gratierea", i-a spus Hossu prefectului.

"M-au sunat oameni din presa si mi-au spus ca m-ati chemat. Sunt aici ca sa va ascult doleantele. Am luat act de ce mi-ati transmis si o sa transmit si eu mai departe catre forurile superioare. O sa facem un memoriu cu doleantele dumneavoastra. Sa fim pasnici, sa demonstram echilibrat, fara violenta", i-a transmis prefectul .

"Va rugam frumos sa puneti presiune pe ei si sa le transmiteti ca vom iesi zi de zi in strada pana se vor rezolva cererile noastre. Suntem civilizati, am demonstrat ca suntem niste protestatari civilizati peste tot in tara, cu toate ca ei si-au batut joc de noi, ne-au calcat in picioare. De ce sa fim calcati in picioare, cei prezenti aici muncesc cinstit, isi platesc taxele, nu merita asa ceva", a adaugat Hossu.

Prefectul a plecat din mijlocul multimii, flancat de o parte si de alta de jandarmi. "Hotii", "DNA sa vina sa va ia","Nu vrem sa fim o natie de hoti", au fost cateva dintre scandarile protestatarilor.

UPDATE 19:50 Peste 10.000 de persoane participa miercuri seara, in jurul orei 19,30, la marsul de protest desfasurat pe principalele bulevarde din Sibiu, potrivit unor surse oficiale. Numarul celor prezenti la mitingul autorizat este in continua crestere. Protestul se desfasoara fara incidente.

UPDATE 19:35 Mii de oameni protesteaza in Cluj

UPDATE 19:30 Peste 15.000 de persoane protesteaza in Piata Victoriei din Timisoara.

Numarul protestatarilor de la Timisoara a ajuns, la ora transmiterii acestei stiri, la 15.000 de persoane, potrivit jandarmilor, platoul din fata Operei Nationale fiind plin, astfel ca oamenii s-au asezat si pe partile laterale ale pietei. Oamenii continua sa soseasca in centrul orasului, numarul manifestantilor crescand foarte mult dupa sosirea miilor de studenti. Imediat dupa ora 18.00, in Piata Victoriei din Timisoara au sosit mii de studenti din Complexul Studentesc si s-au alaturat protestatarilor.

Cu totii au strigat lozinci precum: "Sa va fie frica, tara se ridica, "Abrogati si plecati", "Rusine sa va fie", ”Romania in strada, Dragnea sa ne vada”, "Vrem justitie nu coruptie", "Studentii sunt cu noi", ”Refuz, refuz, refuz acest abuz” si altele. Cativa tineri sositi in Piata Victoriei din Timisoara cu o bicicleta speciala au impartit ceai si cafea atat protestatarilor, cat si politistilor si jandarmilor. Protestatarii au anuntat ca in cursul serii vor porni in mars prin mai multe cartiere din nordul municipiului Timisoara, pe traseul strada Gheorghe Lazar – Calea Torontalului – Piata Unirii – Piata Victoriei.

UPDATE 18:00 Peste 4.000 de persoane au ajuns pana in jurul orei 18,30 in Piata Unirii din Iasi, dupa ce s-au mobilizat pe retelele de socializare pentru a protesta impotriva OUG privind modificarea Codului Penal adoptata de Guvern. Acesta este cel mai mare numar de persoane adunate pana acum in Piata Unirii din Iasi, comparativ cu protestele care au mai fost organizate si in zilele trecute. Manifestantii striga lozinci precum "Liviu Dragnea, nu uita, Romania nu-i tara ta", "Jos guvernul, sus poporul!", "Nu se mai poate, vrem anticipate", "Iasiul se ridica, sa va fie frica", "Abrogarea", "Jos ordonanta".

UPDATE 17:30 Aproape 3.000 de persoane s-au adunat la aceasta ora in fata Prefecturii Brasov, scandand lozinci antiguvernamentale si cerand retragerea ordonantei de urgenta vizand modificarea codurilor penale si a proiectului de lege privind gratierea, acte normative adoptate, marti noapte, de catre Executiv.

Protestatarii au adus cu ei pancarte pe care se poate citi: "Dragnea nu uita, te asteapta DNA“, "PSD - Ciuma Rosie“, "Trebuie sa iesim toti ca sa scapam de mafioti“. Unele mesaje sunt adresate direct liderilor PSD Brasov., intre care fostului prefect de Brasov si presedinte al PSD Brasov, Mihai Mohaci: "Mohaci, nu fii complicele talharilor!“. Demisioneaza din PSD“.

UPDATE 15:30 Peste o suta de bistriteni protesteaza, la aceasta ora, in fata Institutiei Prefectului Bistrita-Nasaud, fata de ordonantele de urgenta privind modificarea Codului Penal si proiectul de lege privind gratierea, adoptate marti seara de Guvern. Protestul este unul autorizat si a inceput la ora 15,00, cand primii oameni si-au facut aparitia in Piata Petru Rares din municipiul Bistrita. Abia dupa jumatate de ora, cand deja se adunasera circa o suta de persoane, protestatarii au inceput sa foloseasca fluierele, steagurile si pancartele pe care le-au adus cu ei.

Printre mesajele afisate se numara "PSD = Grup infractional organizat", "Haideti, bunici, si va treziti! Nu crestem nepoti condusi de mafioti", "Guvernul Romaniei, guvernul infractorilor", "Politruci, ati facut praf institutiile".

Majoritatea celor care protesteaza sunt persoane cu varste cuprinse intre 20 si 45 ani, dar lor li s-au alaturat si bistriteni in varsta, la fel de nemultumiti de deciziile luate de Executiv. Protestul este autorizat sa continue pana la ora 23,00.

UPDATE 14:30 Aproape 70 de persoane s-au adunat, miercuri, in fata sediului filialei judetene a PSD Maramures din municipiul Baia Mare, pentru a protesta fata de actele normative adoptate marti seara privind codurile penale si gratierea. In semn de protest, unii protestatari tineri au pus in fata usii sediului PSD Maramures suluri cu hartie igienica, dar si mesaje scrise pe coli A4 sau cartoane. O parte dintre tineri au spus ca au venit pentru a protesta in pauza de masa, direct de la locul de munca, insa vor reveni si in cursul serii. La terminarea protestului, tinerii au lipit afisele scrise cu mesaje : "Mafia", "Rusine", " Noaptea ca hotii", "Oameni impotriva sobolanilor" si "Nu mai platim nimic pana la 200.000 lei" pe geamul sediului sau pe caldaram.

La Timisoara, oamenii au venit cu sutele in fata sediului Prefecturii, unde au scandat, revoltati, impotriva ordonantei de urgenta a Guvernului. Timisorenii au cerut sa stea de vorba cu un reprezentant al executivului.

Circulatia in zona Prefecturii a fost deviata pe un sens timp de o ora si jumatate.