11 oameni au murit, iar sase au fost raniti in urma unui atac armat la o sinagoga din din SUA. Un individ de 46 de ani a intrat in incaperea plina cu oameni si a deschis focul la intamplare - VIDEO

Alerta s-a dat in timpul slujbei de Sabat la o sinagoga din orasul Pittsburg. Un barbat inarmat cu o pusca si trei pistoale a intrat in sinagoga si a deschis focul catre cei adunati la parter. Apoi a coborat la subsol, unde se desfasura o alta ceremonie.

A tras si acolo, strigand intruna, potrivit martorilor, “Sa moara toti evreii!”. A urcat ianpo chiar la sosirea politistilor. A deschis focul si spre ei si a impuscat doi agenti, dar si doi membri ai trupelor speciale. A fost la randul lui ranit de catre politisti si s-a predat.

Wendell HISSRICH, SEFUL DEPARTAMENTULUI DE SANATATE PUBLICA: “Locul crimei arata ingrozitor. Mai rau de atat nu am mai vazut si am fost la accidente aviatice. E foarte rau.”

Atacatorul a fost identificat drept Robert Bowers, un localnic in varsta de 46 de ani. Acesta nu si-a ascuns ura pentru evrei nici pe retelele de socializare, in special pentru o asociatie evreiasca non-profit care ofera ajutor refugiatilor si pe care a acuzat-o ca aduce in tara asasini. Cu doar o ora inaintea a atacului a scris ca s-a saturat “sa-si vada concetatenii macelariti” si ca va lua atitudine.

Trump a anuntat ca va merge la Pittsburgh, dupa ce, intr-o prima faza a insistat ca nu va lasa atacul sa-i modifice programul electoral inaintea alegerilor partiale de luna viitoare.