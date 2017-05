12 dintre victimele atentatului din Manchester, identificate. Printre ele, doi parinti polonezi care isi asteptau fiicele - FOTO

Politia a transmis ca se cunosc identitatile tuturor celor 22 de victime, insa pana acum familiile a 12 dintre ele au facut publice numele celor dragi.

SAFFIE ROSE ROUSSOS

In varsta de 8 ani, ea este una dintre cele mai tinere victime ale atentatului. Ea a asistat la concert impreuna cu mama sa si sora sa mai mare, care au fost amandoua ranite si spitalizate.

Profesorii de la Scoala Primara Tarleton Community, unde era scolarizata, auu salutat o ”fata magnifica in toate sensurile cuvantului”.

”Saffie era iubita de toti, ne vom aminti mult timp bunatatea si entuziasmul ei”, a declarat Chris Upton, directorul scolii.

GEORGINA CALLENDER

Originara din comitatul Lancashire, la nord de Manchester, Georgina avea 18 ani. Ea termina al doilea an de studii sanitare la Runshow College, la Leyland.

Colegiul a confirmat ”cu o tristete profunda” decesul tinerei, pe pagina de Facebook a institutiei, si a transmis condoleante familiei si prierenilor acesteia.

JOHN ATKINSON

Tanarul in varsta de 26 de ani locuia la Bury, periferia de nord a Manchesterului. Rudele sale i-au adus un omagiu pe retele de socializare, salutand un tanar fantastic”.

O colectare de fonduri a fost organizata pentru familia sa. Organizatorul colectei a deplans moartea unui "gentleman" cum mai exista doar ”unul la un milion”.

OLIVIA CAMPBELL

Decesul tinerei in varsta de 15 ani a fost confirmat de mama ei, Charlotte Campbell, miercuri, intr-un mesaj postat pe Facebook. ”Odihneste-te in pace, pretioasa mea fiica magnifica. Ai plecat prea devreme sa te alaturi ingerilor. Sa-ti pastrezi zambetul, mama ta care te iubeste atat de mult”, a scris ea.

Olivia Campbell asista la concert insotita de unul dintre prietenii sai, Adam, care a fost ranit si internat la un spital. ”Ultimul contact pe care l-am avut cu ea a fost catre ora (locala) 20.30 (22.30, ora Romaniei)”, a declarat Charlotte Campbell pentru BBC. ”Ea mi-a spus ca se simtea bine si mi-a multumit ca am lasat-o sa se duca” la concert.

Marti, toata ziua, familia Oliviei a lansat apeluri in presa si pe retele de socializare in incercarea de a o gasi.

ALISON HOWES

In varsta de 45 de ani, aceasta femeie casatorita si cu copii a venit la Manchester Arena pentru a o lua pe fiica sa. Ea locuia la Royton, la periferia de nord-est a Manchesterului.

Ginerele ei, Jordan Howe, este cel care i-a confirmat decesul, pe Facebook. ”Ne-au luat o mama si o soacra magnifica si atenta”, a deplans el.

LISA LEES

La fel ca Alison Howes, cu care era impreuna la momentul exploziei, aceasta femeie casatorita si cu copii, in varsta de 47 de ani, a murit dupa ce a venit sa-si ia fiica de la concertul sustinut de cantareata de pop americana Ariana Grande.

Fratele ei Lee Junter i-a anuntat moartea. ”Lisa a plecat, dar nu o vom uita niciodata. te iubesc Lisa, ai sa-mi lipsesti”, si-a exprimat el regretul pe Facebook.

KELLY BREWSTER

Originara din Sheffield, la est de Manchester, tanara in varsta de 32 de ani a fost indelung cautata de catre apropiati la o zi dupa atentat.

Partenerul ei, Ian Winslow, i-a anuntat decesul pe Facebook. ”Aveam atat de multe planuri impreuna. Fiica mea Phoebe va fi aneantizata, cum suntem toti”, a scris el.

ANGELIKA SI MARCIN KLIS

Ministrul polonez de Externe Witold Waszczykowski a anuntat ca un cuplu de polonezi care traia in Marea Britanie a fost ucis in atentat. Acest cuplu de parinti venise sa-si ia fiicele, la finalul concertului. Fetele sunt ”in securitate”.

Potrivit presei poloneze este vorba despre Angelika si Marcin Klis.

MARTYN HETT

Tanarul in varsta de 29 de ani, originar de la Stockport, la periferia de sud a Manchesterului, a fost dat disparut dupa ce s-a despartit de prieteni la concert. Fratele sau, Dan, a anuntat miercuri pe Twitter ca ”mi-au gasit fratele noaptea trecuta. Avem inimile zdrobite”.

Partenerul sau, Russell Hayward, a declarat ca ”am primit aseara vestea ca minunatul si magnificul nostru Martyn nu a supravietuit. A plecat din aceasta lume exact asa cum a trait, in centrul atentiei. Ma simt atat de rau, incat va rog sa ma iertati ca nu va raspund (la mesaje). Din fericire, am familia sa minunata si prieteni extraordinari pentru ca sa ramanem puternici. Te iubesc Martyn, intotdeauna te voi iubi, X”, a scris el, citat de cotidianul The Guardian.

NELL JONES

Nell Jones, in varsta de 14 ani, din Goostrey, Cheshire, se afla la concert in carje, dupa ce a suferit o ruptura de ligament. Ea era insotita de cea mai buna prietena a ei. Parintii ei au calatorit imediat spre Manchester si au cautat-o in toate spitalele in speranta ca o vor gasi in viata.

JANE TWEDDLE

Jane Tweddle-Taylor, in varsta de 51 de ani, se afla in zona arenei de spectacole pentru a o lua pe fiica unei prietene, la finalului concertului. Ea era receptionera la o scoala din Blackpool.