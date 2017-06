123 de morti si 100 de raniti in Pakistan, intr-un incendiu urias. Victimele adunau petrol deversat cu tigarile aprinse - VIDEO

"Cel putin 123 de persoane au fost ucise, iar peste 100 ranite intr-un incendiu care a izbucnit dupa ce un camion cisterna s-a rasturnat, iar victimele s-au precipitat sa ia petrolul care s-a varsat pe drum", a declarat pentru televiziunea publica un reprezentant al autoritatilor locale, Rana Mohammad Saleem Afzal.

Incidentul socant s-a inregistrat pe un drum national, langa Ahmedpur Sharqia, in provincia Bahawalpur.

Membri ai echipelor de salvatori spun ca cisterna cu petrol s-a rasturnat din cauza vitezei, iar oamenii care locuiesc in zona s-au dus sa recupereze combustibilul deversat. Cand in zona erau deja cateva sute de persoane, s-a produs o explozie puternica, urmata de un incendiu urias, relateaza Daily Pakistan.

Aceleasi surse au declarat ca mai multe persoane care adunau petrolul deversat aveau tigarile aprinse, aceasta fiind cauza probabila a dezastrului.

Local journalist at scene of explosion of oil tanker in Bahawalpur sent BBC this footage of the awful incident. Over 100 killed pic.twitter.com/q1j4OSTfBR

— Secunder Kermani (@SecKermani) June 25, 2017

Salvatorii spun ca printre victime sunt femei si copii, iar numarul deceselor ar putea sa fie, de fapt, mult mai mare.

Multe din victime - morti si raniti - au ajuns la Spitalul Bahawalpur Victoria, iar legistii spun ca pentru identificarea decedatilor vor fi necesare teste ADN.

People were busy looting oil tanker while smoking cigarettes near it which blasted & resulted several deaths Bahawalpur, Punjab #Pakistan pic.twitter.com/aPdY80piJu

— (((Eagle Eye))) (@cbinewton) June 25, 2017