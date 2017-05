13 morti si 70 de raniti dupa furtuna violenta din Moscova: "Am fost loviti de un adevarat uragan" - FOTO/VIDEO

Noua oameni si-au pierdut viata intr-o vijelie asemanatoare in 1998 si tot atatia in 1904.

Retelele de socializare rusesti abunda in filmulete de groaza, care arata furia distrugatoare a furtunii. In aceste imagini, acoperisul unui teren de tenis in care se pare ca se aflau oameni, a fost sfasiat de vant si luat pe sus.

In alta parte, ceea ce pare a fi un garaj de tabla e ridicat ca o jucarie, rasturnat si tarat cativa metri. O macara de zeci de metri inaltime nu rezista nici ea puterii vantului.

Cei surprinsi de urgie pe strada, abia se tin pe picioare, iar o tanara scapa milimetric de un semafor daramat. In alta parte, un refugiu de tramvai smuls de vant si aruncat peste pietoni a facut victime.

Un sofer a scapat ca prin urechile acului, reusind sa franeze exact inainte ca un copac sa se aseze de-a curmezisul drumului. In total, 3.500 de copaci au fost pusi la pamant si multi au strivit oameni sau au distrus masini. Nu mai putin de zece spitale din Moscova au fost luate cu asalt de raniti.

"Moscova a fost lovita de un adevarat uragan", a scris pe Twitter primarul Moscovei. Insa, potrivit meteorologilor, vantul a batut cu 80 de kilometri pe ora, mult sub forta celui mai slab uragan.

Cu toate acestea, zeci de mii de oameni au ramas fara electricitate, circulatia trenurilor a fost data peste cap, iar pe cele doua aeroporturi ale Moscovei au fost zboruri anulate si intarzieri. Iar cosmarul nu s-a incheiat.

Avertizarea de furtuna dureaza pana in aceasta dimineata. Si nu doar vantul a creat probleme, ci si ploaia. 60.000 de oameni au fost evacuati in regiunea Stavropol, de teama inundatiilor.