13 oameni au murit, iar unul a fost grav ranit in cumplitul accident din Rusia, dupa ce un microbuz de ruta a intrat in plina viteza pe contrasens si s-a izbit de un autobuz. Filmul accidentului - VIDEO

Accidentul s-a produs in apropierea orasului Tvert, din vestul Rusiei. Un microbuz de ruta de model Ford Tranzit a intrat in plina viteza pe contrasens si s-a izbit de un autobuz, de model LIAZ. In urma impactului, toti cei 13 oameni aflati in microbuz, printre care si soferul, au murit pe loc iar vehiculul a fost facut zob.

In autobuz se afla doar soferul care a scapat cu viata, dar a ajuns in stare grava la spital. Potrivit oamenilor legii, pe carosabil au fost identificate doar urmele de franare ale autobuzului, nu si ale microbuzului. Politistii din regiune au deschis un dosar penal in acest caz.