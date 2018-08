14 persoane ranite la un concert Backstreet Boys, in SUA. Ce s-a intamplat - VIDEO

Aproximativ 150 de persoane aşteptau la rând să intre la concertul de la WinStar World Casino în oraşul Thackersville, când rafale de vânt de 110 până la 130 de kilometri pe oră au trântit grinzile de la intrare.

@AllisonFox4News Right after it fell. Several people hurt including a young girl. Several fans spring to action including former army nurse who’s husband was hurt. pic.twitter.com/baprxWyKbN

Cazinoul a declarat într-un comunicat postat pe Twitter că persoanele rănite nu au ascultat avertismente anterioare de a căuta adăpost, atunci când personalul a început evacuarea locului de desfăşurare a concertului în aer liber înaintea apropierii unei furtuni.

Cei paisprezece răniţi au fost duşi la spital şi doi au fost deja externaţi. Backstreet Boys au scris ulterior pe Twitter că spectacolul a fost anulat.

“Nu vrem să ne punem fanii în pericol şi, având în vedere vremea din seara asta şi răniţii de mai devreme, am decis să anulam concertul şi vom încerca să-l reprogramăm”, a scris trupa pe Twitter.

“Cel mai important lucru este ca toată lumea să ajungă acasă în siguranţă şi ne vom vedea foarte curând!″, a adăugat aceasta.

Current scene at #WinStarWorldCasino. My stomach is in knots. A pavillion collapsed in front of us on people waiting in line at the @backstreetboys concert. #oknews #BSB #okwx pic.twitter.com/7Km54rfbg7