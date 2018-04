14 regiuni din Rusia au fost inundate. E prapad in Volgograd si Voronej, unde sute de familii au ramas pe drumuri, dupa ce apa le-a intrat in locuinte - VIDEO

Incalzirea brusca a vremii in Rusia a dus la topirea zapezii, iar in consecinte 14 regiuni au fost inundate. E prapad in Volgograd si Voronej, unde sute de familii au ramas pe drumuri, dupa ce apa le-a intrat in locuinte. Autoritatile spun ca sunt cele mai grave inundatii din ultimele trei decenii.