1418 lumanari au fost aprinse in centrul Moscovei, exact atatea zile a durat cel de-al Doilea Razboi Mondial: ”Imi aduc aminte de bunicul meu, care a murit langa Harkov.” - VIDEO

”Astăzi, la ora 4 dimineaţa, fără a anunţa război, trupele înarmate ale Germaniei au atacat frontierele URSS.”

Acest mesaj l-au auzit acum 76 de ani locuitorii Moscovei. Astazi, sute de oameni s-au adunat in parcul Alexandrovski din capitala rusa si au tinut un minute de reculegere. Ei au depus flori la monumentul soldatului necunoscut.

Cateva ore mai tarziu, a facut-o si Vladimir Putin, insotit de Dmitri Medvedev. Cei doi au fost udati de ploaie din cap pana in picioare.

Pe un bulevard din Moscova oamenii au aprins 1418 lumanari, exact atatea zile a durat conflictul numit de rusi Marele Razboi Pentru Aparerea Patriei.

”Îmi aduc aminte de bunicul meu, care a murit lângă Harkov.”

Ceremonii de comemoare au avut loc si in Ucraina. In orasul Dnipropetrovsk cateva persoane au primit amenzi pentru ca au adus cu ele panglica Sfantul Gheorghe, simbol interzis in tara vecina.

Si in Belarus, localnicii si-au amintit de persoanele dragi care au murit in razboi. Mai multe grupuri de artisti au reconstitutit bataliile.



In noaptea de 21 spre 22 iunie Germania a atacat Uniunea Sovietica. In razboi au murit milioane de oameni.