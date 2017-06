15.000 de camile, victime in scandalul dintre Arabia Saudita si Qatar. Animalele, blocate zile intregi fara mancare si apa

Arabia Saudita a emis ordine de extradare vizand aproximativ 15.000 de camile. Animalele au fost blocate zile intregi la granita dintre cele doua monarhii fara apa si mancare. Imaginile cu fiintele infometate au starnit furia populatiei.

Qatarul nu are suficiente zone cu vegetatie pentru a hrani camilele, care reprezinta o parte importanta a culturii traditionale, si au un rol vital in turism. Prin urmare, multe familii qatariote isi trimiteau camilele sa se hraneasca in Arabia Saudita.

La inceputul lunii, Arabia Saudita, Emiratele Arabe Unite, Bahrainul si Egiptul si-au inghetat relatiile cu Qatarul, acuzand Doha ca sustine financiar terorismul.