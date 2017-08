15 pompieri sicilieni, arestati. Cum incercau sa-si sporeasca veniturile

15 voluntari, care activeau ca pompieri in Sicilia, au fost arestati dupa ce ar fi raportat existenta unor incendii fictive, pentru care erau platiti cu suma 10 euro pe ora de interventie, noteaza The Guardian.



Politia din provincia Ragusa sustine ca exista suspiciuni in privinta brigazii auxiliare care a raportat 120 de incidente, in timp ce colegii lor au raporat numai 40 de cazuri.

Majoritatea membrilor echipei de voluntari audiata au recunoscut ca incercau sa-si convinga rudele si prietenii sa sune la numarul unic de urgenta pentru a raporta incendii fictive. Astfel, pe linia apelurilor de urgenta au fost primite 115 apeluri.

Ca urmare al achetei, comandatul brigazii a fost arestat la domiciliu.

Modul de operare al brigazii de voluntari era unul relativ simplu. Imediat dupa ce primeau apelul de urgenta fictiv, venit din partea apropiatilor lor, aceştia tratau evenimentele ca si cum ar fi fost o operaţiune reala. Se urcam de urgenta in masina de interventie şi se intorceau dupa cateva ore. Imediat dupa aceea, intocmeau rapoarte false in care explicau desfasurarea interventiei.

Anchetatorii poliţiei au catalogat faptele brigazii de voluntari ca fiind „o abilitate criminala executata fara frica de consecintele care se vor aplica din cauza comportamentului lor”, au declarat surse ale politiei.

Surse ale anchetei din poliţie sustine ca cea mai mare parte a echipei este cercetata pentru frauda, iar altii sunt suspectati ca ar fi incendiat intentionat mai multe locuri pentru ca dupa sa intervina.

Dat fiind faptul ca in zona incendiile sunt dese, mai ales pe timpul verii, pompierii auxiliari sunt platiti cu suma de 10 euro pe ora in timp ce se afla in misiune.