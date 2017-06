15 tari din Europa, afectate de un val de caldura. Stephen Hawking: Daca nu colonizam Luna si Marte, rasa umana e blestemata

Canicula face probleme si peste Ocean, unde mai multe avioane au fost tinute la sol.

In acest context, cercetatorii ne avertizeaza ca astfel de situatii se vor inregistra tot mai des. Dar apar si predictii mai sumbre: daca nu ne gasim alta planeta in 30 de ani, suntem blestemati.

Franta se afla la mijlocul unei saptamani caniculare. 66 dintre cele 101 de departamente franceze sunt azi sub Cod portocaliu de canicula, cu maxime de pana la 37 de grade Celsius.

Clare Nullis, Spokesperson for the World Meteorological Organisation: "Cu maxime de 32-38 de grade Celsius, temperaturile sunt cu mai mult de 10 grade peste cele normale la aceasta data."

La Paris, termometrele aratau ieri 36 de grade Celsius. Turistii aflati la coada la muzee se aparau de caldura cu umbrele, evantaie si chiar ventilatoare cu baterii.

Canicula se face simtita si in Marea Britanie. Organizatorii cursei de cai Royal Ascot se gandesc sa relaxeze codul vestimentar pentru ca se anunta 30 de grade Celsius, ceea ce inseamna mult pentru britanici.

Spania se confrunta deja de aproape o saptamanacu valul de canicula. In Andalusia, elevii au primit permisiunea sa nu mearga la scoala, dupa ce unora li s-a facut rau si parintii s-au revoltat.

Si America este afectata de un val de canicula, cu temperaturi de pana la 40 de grade Celsius in California. In Phoenix, Arizona, temperaturile de 50 de grade la nivelul asfaltului au dus la anularea a zeci de zboruri.

In acest context, a aparut un studiu care arata ca daca nu luam masuri, valurile de canicula vor acoperi arii tot mai mari, ajungand sa afecteze trei sferturi din populatia planetei.

Kristie L. Ebi, cercetatoare la Universitatea Washington: "Stim ca valurile de caldura vor creste in frecventa, intensitate si durata de-a lungul acestui secol. Cat de grava va deveni problema in acest secol depinde de cat repede ne vom reduce emisiile in urmatoarele decenii."

La randul sau, omul de stiinta Stephen Hawking a facut o predictie sumbra. Planeta va deveni de nelocuit in scurta vreme din cauza schimbarii climatice si a suprapopularii.

Daca nu incepem sa colonizam Luna si Marte, in urmatorii 30 de ani, rasa umana este blestemata, a spus el.