150 de detinuti au evadat dintr-o inchisoare in urma unei revolte, urmata de un incendiu. Totul s-a intamplat in Brazilia - VIDEO

Presa straina scrie ca totul a inceput dupa ce un supraveghetor de la o puscarie a luat telefonul mobil de la unul dintre detinuti in timpul unui control. A urmat o revolta in semn de protest. Puscariasii au dat foc saltelelor, iar flacarile au cuprins si acoperisurile cladirii.

Profitand de haos, circa 150 de detinuti au fugit din inchisoare. Politistii au pornit imediat pe urmele lor. 90 au fost prinsi, 60 inca sunt in libertate. In ultimele luni, cazurile de revolte si evadari in inchisorile din Brazilia s-au marit.

Acum doua saptamani, 30 de oameni au murit in urma unui conflict dintre doua bande. In total, de la inceputul anului, confruntarile dintre detinuti in inchisori au facut peste 140 de victime.