150 de morti in Bangladesh dupa doua zile de ploi torentiale. Alunecarile de teren au ingropat zeci de locuinte - VIDEO

A plouat fara oprire in ultimele doua zile in sud-estul Bangladeshului, asa ca au fost inundatii puternice. Dar au urmat apoi alunecari de teren. Torente de noroi au acoperit zeci de case in care se aflau oameni. Pentru ca totul s-a intamplat in toiul noptii, localnicii dormeau, asa ca multi nu au reusit sa iasa la timp. Autoritatile au trimis militari si salvatori in zonele afectate. Si cativa dintre ei si-au pierdut viata, cand incercau sa salveze oameni.

”A fost un accident. Au venit aici pentru a debloca drumul, iar în acel moment s-a produs o alunecare de teren. În total, am avut 15 militari, patru dintre ei au murit.”





Multe case nu se mai vad de sub noroi, iar salvatorii sapa si cu mainile goale in incercarea de a mai gasi pe cineva in viata. Mii de oameni au fost evacuati in scoli si in alte locuri sigure. Autoritatile au anuntat peste 140 de decese, dar spun ca numarul ar putea creste.