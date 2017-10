16 barbati au sapat un tunel de o lungime de 600 de metri, pentru a jefui Banca Braziliei. Cativa metri le mai trebuia sa ajunga la bani, insa au fost prinsi de politisti - VIDEO

Acesta este tunelul, la care hotii au muncit timp de 4 luni. Are o inaltime de un metru si jumatate si o lungime de 600 de metri. Mai in gluma, mai in serios, jurnalistii brazilieni au mentionat ca faptasii au facut lucrari pe cinste, intrucat coridorul subtern era dotat era dotat cu lumina si sistem pentru transportarea banilor.

Peste 1 milion de euro au cheltuit hotii pentru a amenaja tunelul. Celor 16 barbati nu le-a ajuns doar cativa zeci de metri pentru a ajunge la banca, sustine politia. Cel mai probabil, spun autoritatile, indivizii dormeau acolo, intrucat in tunel au fost gasite mai multe lucruri: de la masa, scaune, frigider, pana la imbarcaminte si chiar o peruca.

“Fructe. Aveau multe rezerve. Si aici este apa.“

Daca le-ar fi reusit, indivizii ar fi comis cel mai grandios jaf din istorie si ar fi pus mana pe 270 de milioane de euro. Din nefericire pentru ei, insa, acestia au ajuns la inchisoare.