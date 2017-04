16 persoane au fost ranite dupa ce lumea s-a calcat in picioare la metroul din New York. De ce s-au speriat americanii

Potrivit CNN, oamenii s-au speriat dupa ce cineva a spus ca a auzit focuri de arma.

Lumea s-a inghesuit, iar oamenii s-au calcat in picioare in incercarea de a iesi cat mai repede de acolo.

Imaginile difuzate ulterior de posturile TV de stiri au aratat pe jos bagaje, incaltaminte si tot felul de obiecte personale ale celor care au intrat in panica.

Seful NYPD William Morros a declarat ca sunetul care s-a auzit si care a speriat lumea a fost cel al unui pistol cu electrosocuri, folosit de politie pe cineva.

"Aseara, in jurul orei 18.30, am primit numeroase telefoane care anuntau focuri de arma in statia Penn Station. Dupa ce ofiterii au raspuns apelurilor am aflat ca politia folosise un Taser, care a fost cel mai probabil sursa zgomotului si a apelurilor la 911." a spus seful NYPD.

Coincidenta face ca exact atunci statia de metrou sa fie foarte aglomerata din cauza intarzierii unor trenuri, chiar la o ora de maxima folosinta a metroului.