El a fost condamnat pentru ca agresat sexual peste 150 de sportive. Medicul si-a recunoscut vina, iar in ultimele sapte zile multe dintre victime au descris umilintele la care fusesera puse. Larry Nassar a incercat sa-si ceara iertare in sala de judecata, insa tinerele prezente nu le-au acceptat. Printre femeile abuzate sunt si cinci gimnaste foarte cunoscute in lumea sportului.