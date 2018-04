18 persoane si-au pierdut viata, iar altele 5 au fost ranite dupa ce un individ a blocat iesirea dintr-un club de karaoke si a incendiat intentionat cladirea - VIDEO

Incendiul a izbucnit la scurt timp dupa miezul noptii de luni spre marti intr-o cladire cu trei etaje, el fiind apoi stins in mai putin de o ora.

Potrivit presei straine, tragedia s-ar fi produs in urma unui conflict izbucnit intre atacator si o alta persoana. Enervat, individul a blocat usa localului cu o motocicleta si i-a dat foc. Fiind unica iesire din local, cei care se aflau in interior, au ramas prins ca intr-o capcana. 18 persoane au ars de vii, in timp ce altele 5 au scapat cu viata, insa s-au ales cu rani. Focul a fost stins, iar individul a fost prins.

Politia chineza a anuntat ca suspectul are 32 de ani, si a fost gasit intr-o localitate din apropiere. Initial, autoritatile au anuntat ca vor oferi o recompensa de 200.000 de yuani, adica 26.000 de euro, pentru orice informatie care va duce la prinderea barbatului. Suspectul avea urme de arsuri la sold.