19 elevi au murit in Africa de Sud, dupa ce microbuzul care ii transporta s-a ciocnit cu un camion. Masina a luat foc apoi

Autoritatile sud-africane au revizuit bilantul la 20 de morti, printre care se numara 19 elevi, dupa ce un microbuz scolar a intrat intr-un camion si a explodat in flacari in provincia Mpumalanga, situata la nord de capitala administrativa Pretoria, transmite Reuters.

Si soferul microbuzului scolar si-a pierdut viata in tragedia rutiera din provincia Mpumalanga.

Potrivit primelor informatii, microbuzul ii transporta pe elevi de la scoala spre casa atunci cand s-a ciocnit cu un camion intre orasele Verena si Bronkhorstpruit.

De asemenea, mai multi copii au fost raniti in accident.

Purtatorul de cuvant al serviciilor de urgenta a explicat ca trupurile copiilor morti sunt blocate intre fiarele contorsionate ale microbuzului din provincia Mpumalanga.

#Bronkhorstspruit Police and investigators on the scene. Traffic has been diverted off the R25 in Verena, Thembisile Municipality @News24 pic.twitter.com/Q0F0FJMrVX

— Lerato Sejake (@leosejake) 21 aprilie 2017

Anchetatorii nu au informatii despre cauzele accidentului rutier. Insa, multi sud-africani isi pierd viata in accidente rutiere, iar 235 de oameni au murit doar in incidentele rutiere din weekend-ul Pastelui.

#Bronkhorstspruit Of the seven that survived, three are said to be in critical condition @News24 pic.twitter.com/ygovcEiiBr

— Lerato Sejake (@leosejake) 21 aprilie 2017