19 morti si 12 raniti dupa o explozie intr-un combinat chimic in China - FOTO

Explozia s-a produs joi, în jurul orelor 18.30, într-un complex industrial din oraşul Yibin, în provincia Sichuan, a informat pe site-ul său administraţia locală pentru securitatea muncii.



Răniţii sunt în stare stabilă la spital, potrivit comunicatului care nu precizează cauza exploziei, dar menţionează că o anchetă este în curs de desfăşurare.



Un incendiu care a izbucnit după explozia din combinatul societăţii Hengda a fost stins vineri dimineaţă, potrivit sursei.



China a fost scena mai multor accidente industriale în ultimii ani.

În 2015, o explozie uriaşă într-un depozit de produse chimice a făcut 165 de morţi în oraşul port Tianjin (nord), generând o polemică legată de cauzele catastrofei şi impactul său ecologic.

Fostul primar al oraşului, care a condus comitetul însărcinat cu gestionarea catastrofei, a fost condamnat anul trecut la 12 ani de închisoare pentru corupţie.

