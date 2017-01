2.000 de migranti sunt blocati in Serbia, fara adapost, in toiul iernii. "Nu va spun cum se doarme aici"

In Franta, furtuna de zilele trecute a fost urmata de ninsori abundente.

Valuri uriase au amenintat asezari de coasta, in Norfolk, Suffolk si Essex. Intrucat riscul de inundatii era considerabil, sute de soldati au fost mobilizati sa ajute la evacuarea a mii de persoane. Unii nu s-au lasat totusi scosi din case, de teama sa nu le fie jefuite in lipsa.

Localnic: "Hitler n-a putut sa ne urneasca de aici. Nici putina vreme rea n-o sa ne faca sa plecam, sunt sigur de asta."

Scotia

In acelasi timp, regiuni intinse din Scotia si nordul Angliei au fost acoperite de straturi zdravene de zapada. Multe sosele au fost inchise.

Belgia

Marea Nordului este ravasita de furtuna si valurile foarte mari ameninta coasta belgiana, unde au fost intarite masurile pentru protectia impotriva inundatiilor. Intre timp, oamenii vin din toata tara sa priveasca spectacolul valurilor, care se napustesc peste plaja la Nieuwpoort.

Turist: "E absolut spectaculos, fabulos. Am venit special de la Bruxelles sa vedem valurile. E magnific."

In schimb, la Liege ninsoarea consistenta a provocat numeroase accidente in trafic.

Franta

In Franta, dupa furtuna violenta care a lasat fara electricitate 200.000 de case, in nordul tarii s-au instalat fie gerul, fie zapada. 10 departamente din est sunt sub cod portocaliu de zapada si polei.

Serbia

Cu adevarat revoltatoare este situatia celor 2.000 de migranti blocati in Serbia, fara adapost corespunzator in toiul iernii aspre.

Migrant: "E mult prea frig. La minus 16-17 grade Celsius, vedeti cam in ce situatie suntem. Nu va spun cum se doarme aici. Si nu avem incotro sa plecam. Frontiera e inchisa. Am incercat de 6-7 ori sa trec granita, dar am fost intors din drum. Visam la pace."

Seful diplomatiei ungare a reiterat intr-un interviu acordat presei germane ca tara sa nu-si va deschide granitele in fata refugiatilor care se confrunta cu vitregia iernii in Serbia vecina.

Ungaria a fost prima tara europeana care a construit un gard la frontiera cu Serbia, in septembrie 2015. Din martie anul trecut, toate tarile de pe ruta balcanica si-au inchis frontierele, insa migrantii continua sa soseasca.