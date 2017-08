Martorii povestesc ca totul s-a intamplat repede, asa ca ei nu au reusit sa cheme ajutor. Barbatul a tras in stanga si in dreapta, ranind alte 6 persoane. Cateva au fost transportate de urgenta la spital si se afla in stare grava. Zeci de politisti au fost mobilizati la fata locului. Un suspect a fost deja retinut de oamenii legii. Nu se stie exact daca el este faptasul, dar si ce l-a determinat sa o faca.