Proteste in Romania: 20.000 de protestatari au ajuns la Guvern. Klaus Iohannis: "Romanii pe buna dreptate sunt indignati"

Dupa ce Consiliul Superior al Magistraturii a contestat aceste ordonante, protestatarii cer cu tarie retragerea lor.

15.000 de oameni protesteaza in Bucuresti. Klaus Iohannis: Romanii pe buna dreptate sunt indignati.

Protest in Piata Victoriei din Bucuresti

Mii de oameni s-a adunat in Bucuresti, in Piata Universitatii. Dupa ce au umplut trotuarele, au ocupat bulevardul. La 6:20 a aparut in mijlocul lor si presedintele Klaus Iohannis.

Cele mai multe scandari au fost la adresa politicienilor care vor sa modifice Codul Penal si sa gratieze cateva mii de detinuti.

DESFASURAREA EVENIMENTELOR:

ORA 19:25 Protestatarii au ajuns la Guvern. Pe drum, alte persoane s-au adunat coloanei, astfel ca acum sunt aprox=imativ 20.000 de manifestanti, potrivit Digi TV.

ORA 19:20 Elefantul, simbolul protestului...

ORA 19:15 Romani stabiliti la Bruxelles si la Paris au protestat, de asemenea, fata de masurile anuntate de guvernatii de la Bucuresti.

ORA 19:10 La Cluj-Napoca, peste 3.000 de oameni si-au strigat nemultumirea in centrul orasului. S-a scandat: "Dragnea, nu uita, Romania nu-i a ta", "Romania, trezeste-te!"

Oameni protesteaza si la Iasi, Baia Mare, Pitesti si Sibiu.

ORA 19:00 La protest participa aproximativ 15.000 de oameni

ORA 18:30 Presedintele Iohannis a stat in piata aproximativ 10 minute, dupa care a plecat.

"Am venit aici in Piata Universitatii, ca si miile de romani, ca sa-mi arat indignarea. O gasca de oameni politici cu probleme penale vrea sa schimbe legislatia din Romania, vrea sa slabeasca statul de drept, ori asa ceva nu se poate admite. Este inadmisibil sa se schimbe legislatia si zeci si sute de politicieni certati cu legea sa-i gaseasca cu dosarele curate si sa continue faradelegile. Romanii pe buna dreptate sunt indignati", a spus seful statului.

ORA 18:30 In Capitala s-au adunat deja 10.000 de protestatari, care au plecat spre Guvern. Se striga "Iohannis e cu noi", "La guvern", Bucurestiul cere "Fara gratiere!"

ORA 18:20 Klaus Iohannis a ajuns in Piata Universitatii

ORA 18:18 Protestatarii au ocupat si scuarul din fata Teatrului National, dupa ce umplusera deja piateta de la fantana. Numarul e peste 5.000. Ce striga protestatarii: "Dragnea nu uita, puşcaria e a ta", "Fara amnistie, va vrem la puşcarie", "jos Iordache"

ORA 18:15 La Cluj Napoca protesteaza peste 2.000 de persoane.

ORA 18:12 Tudor Chirila, care participa la proteste, a declarat pentru corespondetul Stirilor Pro TV: "Oamenii nu ies in strada ca sa rastoarne ordinea prin vot, oamenii ies ca sa se guverneze corect, sa nu se dea ordonante de urgenta pe teme atat de importante cum sunt gratierea si amnistia si oamenii vor ca cei care au furat sa plateaca pana la capat."

ORA 18:10 Potrivit hotnews. ro, presedintele Klaus Iohannis ar putea participa la protestele din Capitala. Aceeasi sursa spune ca la Universitate s-au adunat deja 5.000 de oameni.

ORA 18:00 2.000 de oameni sunt in acest moment in centrul Capitalei.

ORA 17:40 Valuri de oameni se indreapta spre Piata Universitatii unde s-au adunat deja peste 500 de protestatari.

ORA 17:35 Protestatarii din Piata Universitatii au steaguri si pancarte cu mesaje precum "Ministru' cu plagiat trebuie remaniat", "Referendum pentru toti, sa stim daca suntem hoti". Oamenii scandeaza "DNA, nu uita, noi suntem de partea ta", "Jos Guvernul", "PSD, ciuma rosie" si "In democratie, hotii stau la puscarie".

ORA 17:30 Protestele au inceput si la Iasi. Aproximativ 500 de oameni s-au adunat in centrul orasului.

ORA 17:20 In Piata Universitatii sunt aproximativ 400 de oameni.

ORA 17:00 Cateva sute de oameni se afla la aceasta ora in Piata Universitatii.

Proteste similare sunt anuntate pentru duminica, 22 ianuarie, la ora 17.00, in mai multe orase din tara: Pitesti, Piatra Neamt, Baia Mare, Suceava, Satu Mare, Brasov, Iasi. De asemenea, sunt anuntate mitinguri si la Copenhaga, Paris, Londra, Haugesund (Norvegia).

”Pastram ca revendicare demisia ministrului Justitiei si a sefilor partidelor guvernamentale PSD si ALDE”, spun organizatorii protestului, potrivit News.ro.

Ei mai sustin ca ar mai trebui ceruta demisia ministrului Sanatatii, pentru anularea reformelor din domeniul pe care il administreaza, precum si demisia presedintelui CNA, pentru ”lipsa de reactie la manipulari care devin din ce in ce mai agresive si pentru subordonarea politica”. ”Nu-l uitam pe Ciorbea”.

Proteste au avut loc si miercuri seara, cand aproximativ trei mii de oameni au ajuns in mars, din Piata Universitatii, in fata sediului Guvernului, scandand "Demisia, demisia!", "DNA sa vina sa va ia!", "Jos penalii!", "La inchisoare, nu la guvernare!", "Dragnea, nu uita, Romania nu-i a ta!", "Hotii!", "Romania, trezeste-te!", "PSD, ciuma rosie!", "ALDE si cu PSD, aceeasi mizerie!".

Filosoful Mihai Sora merge la mitingul din Piata Universitatii

Mihai Sora merge la mitingul din Piata Universitatii, vorbind despre "asaltul asupra Justitiei prin ordonante cu dedicatie pentru oligarhi".

Filosoful Mihai Sora scrie, pe Facebook, ca duminica va merge la mitingul anuntat in Piata Universitatii, fata de ordonantele de urgenta privind gratierea si modificarea Codurilor penale.

"In clipa de fata, nimic nu mi se pare mai periculos pentru biata democratie romaneasca decat asaltul asupra Justitiei, prin ordonante de urgenta cu dedicatie pentru oligarhi", spune Sora.

"Sa revenim la elefantii nostri. In clipa de fata, nimic nu mi se pare mai periculos pentru biata democratie romaneasca decat asaltul asupra Justitiei, prin ordonante de urgenta cu dedicatie pentru oligarhi. Ei pot strecura un elefant sub pres ori dupa usa, in pivnita sau in pod, intotdeauna va ramane ceva pe dinafara: trompa. Si – cata vreme exista oameni care vad trompa elefantului, oameni carora le pasa de tara lor, de viitorul copiilor lor – nu este totul pierdut. Maine dupa-amiaza voi fi in Piata Universitatii", a scris Mihai Sora.

Unii supravietuitori ai incendiului din Colectiv sustin protestele

Si unii supravietuitori ai incendiului din Clubul Colectiv spun ca vor merge la protestele de duminica din Piata Universitatii.

Catalin Scanteie, victima a incendiului din 30 octombrie 2015, a iesit in strada si miercuri seara, impreuna cu sotia lui, Sanda, si ea victima in Colectiv.

”Am iesit in strada pentru ca ne-am saturat de hotie si coruptie. Mai grav este cand acesti corupti sunt la putere si ne conduc. Toti nelegiuitii vor fi scapati prin aceste legi, inclusiv cei vinovati de tragedia Colectiv. Se va iesi si duminica in strada, vom fi acolo, platind inca o data pretul ca traim in Romania, cerand din nou ca cei vinovati sa plateasca. Iertarea vine de la Dumnezeu, legea trebuie sa-si faca treaba”, a spus Catalin Scanteie.

O alta victima din Colectiv, Tedy Ursuleanu, spune ca va iesi si ea duminica in Piata Universitatii:

”Nu putem sa mai inchidem ochii. Tot ce a incercat Vlad Voiculescu sa faca lunile astea s-a dus pe apa sambetei intr-o saptamana. E deja bataie de joc. Nu pot decat sa sper ca se va ajunge la un alt noiembrie 2015, cert este ca se cere asa ceva, altfel nu vad sa se schimbe ceva, nu vad ca noii guvernanti sa sprijine mai departe populatia.

Totul e pentru ei si atat. Daca nu vor sa inteleaga de buna voie, s-ar putea sa se ajunga si acolo. E puterea oamenilor, glasul si nevoile lor nu mai sunt demult ascultati”.