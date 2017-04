20 de carabinieri italieni au participat la operatiune: 4 moldoveni au fost retinuti in Italia dupa ce au comis mai multe furturi in Elvetia. Cum s-a intamplat totul - VIDEO

Moldovenii ,care au intre 24 si 31 de ani sunt acuzati ca ar fi comis mai multe furturi in Elvetia. Acestia au fost dati in cautare pe peninsula italiana, dupa ce ar fi abandonat masina folosita la spargeri la frontiera dintre cele doua state.

Indivizii au fost prinsi in comuna italiana Chiavenna, in timp ce erau in asteptarea unui tren. In urma perchezitiilor, oamenii legii au reusit sa recupereze un lingou de aur de 100 de grame, 9 ceasuri, doua camere digitale, bijuterii si 5200 de franci elvetieni. Potrivit politiei locale, indivizii urmeaza sa fie extradati.