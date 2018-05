200 de persoane au fost arestate dupa violentele din Paris, de 1 Mai - VIDEO

Grupuri anarhiste cunoscute drept Black Blocs, au deturnat un marş paşnic împotriva reformelor muncii din sectorul public. Poliţia a spus că peste 1.200 de protestatari mascaţi şi cu cagule au participat la demonstraţiile de 1 Mai. Patru persoane, inclusiv un poliţist, au fost răniţi uşor, relatează BBC.

Forţele de ordine au intervenit cu gaze lacrimogene şi cu tunuri cu apă, în încercarea de a-i împrăştia.

