"2016 a fost anul declinului pentru Statul Islamic". Jihadistii au pierdut orase strategice si zeci de mii de soldati

Jihadistii nu mai controleaza in prezent decat jumatate din teritoriul pe care l-au capturat in 2014 in Irak si Siria. Si in 2016 au inregistrat cele mai mari pierderi in fata fortelor de coalitie care lupta impotriva lor, comenteaza AFP, conform Agerpres.

"Aproape trei milioane de persoane si peste 44.000 de km2 de teritoriu au fost eliberate" din mainile Statului Islamic in 2016, a anuntat miercuri generalul american Steve Townsend, care conduce coalitia internationala antijihadista.

Gruparea ultraradicala sunnita a pierdut Fallujah, oras simbol in Irak, si chiar Dabiq, unul dintre fiefurile SI. Din punct de vedere strategic, gruparea a fost alungata din Ramadi, capitala provinciei vestice Al-Anbar in Irak, si din Minbej in Siria, cruciale pentru continuitatea teritoriala a "califatului".

Statul Islamic a trebuit de asemenea sa abandoneze la inceputul lunii decembrie Sirt, bastionul sau din Libia, o tara in care gruparea spera sa-si continue expansiunea in afara bazei sale din Orientul Mijlociu.

Prioritatea sa este acum sa apere Mosulul, cel mai mare oras din nordul Irakului unde liderul Statului Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi, s-a autoproclamat "calif" in iunie 2014.

Aceasta sarcina se anunta una dificila in fata asaltului lansat in octombrie de zeci de mii de politisti, soldati si militieni irakieni, sprijiniti de loviturile aeriene ale coalitiei internationale conduse de Statele Unite ale Americii.

Inaintarea acestor forte, deja slabite dupa doi ani si jumatate de lupte impotriva jihadistilor, este incetinita de atacurile cu bombe, masini capcana si atacurile kamikaze ale SI.

Si, desi nu exista o data precisa a incheierii ofensivei, rezultatul actiunilor de pe teren va fi - deloc surprinzator - in avantajul fortelor irakiene, care de doua luni avanseaza strada cu strada in cel de-al doilea oras ca marime din Irak, impanzit de lunetisti ai SI. Odata Mosulul cucerit, in mainile Statului Islamic nu va mai ramane decat un singur oras important: Raqqa, in Siria.

Batalia pentru alungarea jihadistilor a fost de asemenea lansata la Raqqa si ar putea fi ultima de acest gen pentru Statul Islamic, a afirmat specialistul in grupari jihadiste, Mathieu Guidere.

"Pierderea Raqqa inseamna sfarsitul proiectului constructiei unui stat al SI si va lasa gruparea fara simbolul teritorial pentru a-si justifica numele de Statul Islamic", a estimat el.

In pofida stocurilor impresionante de arme pe care le detin si a atrocitatilor pe care le comit, destinate sa semene teroare, jihadistii Statului Islamic sunt in prezent incercuiti.

Potrivit Pentagonului, cel putin 50.000 de luptatori sai au fost ucisi din 2014.

Insa, in pofida rezultatelor obtinute, coordonarea intre diferitele forte anti-SI, uneori rivale, ramane complicata si jihadistii demonstreaza, in special la Mosul, ca nu se dau usor batuti. Tacticile lor de gherila bine puse la punct si rezerva lor de kamikaze pare inepuizabila, un mare avantaj in fata chiar si a celor mai bine pregatite si echipate forte.

Gruparea extremista sunnita stapaneste de asemenea arta diversiunii pentru a epuiza randurile inamicului, dar si pentru a afirma, cel putin mediatic, ca-si mentine avansul. Ea a demonstrat recent acest lucru prin lansarea unui atac de comando spectaculos asupra orasului petrolier Kirkuk, controlat de luptatorii kurzi in nordul Irakului, sau prin recucerirea orasului Palmira, din centrul Siriei, din mainile trupelor regimului lui Bashar al-Assad.

"2016 a fost anul declinului" pentru SI, afirma Guidere. Dar, a atras el atentia, grupul "pastreaza o influenta enorma, deoarece nicio solutie politica nu se intrevede la orizont (...) in special pentru sunnitii din Irak si Siria".

Astfel, impinsa la clandestinitate si revenita la insurectie prin atacuri pentru a semana teroare, SI ar putea deveni o amenintare si mai dificil de combatut. Revenirea in tarile occidentale a combatantilor straini este de asemenea un subiect de ingrijorare in strainatate, dupa atacurile revendicate sau inspirate de SI din Statele Unite, Franta si Belgia.

"Grupul a pregatit terenul, anticipand infrangerile si prezentand pierderile teritoriale drept simple obstacole temporare in Irak si Siria. El promoveaza de asemenea ideea ca SI este la fel de mult o stare de spirit cat si un stat care guverneaza", se arata intr-un raport al Soufan Group.