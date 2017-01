2016, un an de recorduri nedorite in ceea ce priveste clima. Cum au contribuit oamenii la efectele devastatoare

Efectele incalzirii globale se vad cu ochiul liber, de pilda, in Oceanul Arctic, unde banchizele se topesc in ritm record, punandu-le in pericol viata ursilor polari care se ineaca atunci cand nu mai au gheata sa se odihneasca si inoata pana la epuizare.

In 2016 a devenit tot mai evident ca oamenii contribuie la incalzirea globala, fenomen cu implicatii devastatoare. Din datele pe care le au pana acum, meteorologii spun ca 2016 va depasi anul precedent, la capitolul recorduri de temperatura.

In plus, anul acesta, stratul de zapada din emosfera nordica a fost la un nivel exceptional de mic. In multe statiuni montane din Franta, de pilda, altadata destinatii traditionale pentru iubitorii de schi, n-a nins nici macar o data de la inceputul lui decembrie.

Fenomenele climatice extreme au consecinte devastatoare si in alte parti ale globului. In India, de pilda, seceta din acestan a fost atat de dramatica, incat i-a impins la sinucidere pe multi fermieri.

Luna mai a adus incendii devastatoare in Canada, care i-au fortat pe zeci de mii de locuitori sa isi paraseasca locuintele. Iar in iulie, kuweitienii s-au topit la 54 de grade Celsius, probabil cea mai mare temperatura inregistrata vreodata pe pamant.

Oamenii de stiinta fac din ce in ce mai des legatura dintre aceste femomene extreme si schimbarile climatice. Inundatiile catastrofale din Louisiana, care au luat 13 vieti in luna august, au fost partial determinate de acest fenomen.