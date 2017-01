"2017, anul in care Europa se va trezi". Anuntul facut de nationalistii din Europa dupa ce s-au reunit in Germania

Candidata extremei-drepte la alegerile prezidentiale din Franta, Marine Le Pen, a declarat ca votul Marii Britanii pentru iesirea din Uniunea Europeana va avea un efect de domino in blocul comunitar, relateaza Reuters.

Marine Le Pen, sefa Frontului National (FN), partid anti-UE si anti-imigranti, si cotata in sondaje cu mari sanse de a ajunge in turul al doilea al scrutinului prezidential din mai, a facut din Europa un punct central al programului sau, in care ataca Uniunea Europena si moneda euro.

"Avem de-a face cu sfarsitul unei lumi si cu aparitia alteia", a declarat ea sambata la o reuniune a liderilor de extrema-dreapta din Germania, Franta, Italia si Olanda care are loc in orasul german Koblenz, la o zi dupa ce Donald Trump a fost investit in functia de presedinte al SUA.

Dupa Brexit si dupa succesul lui Donald Trump in SUA, "2016 a fost anul in care lumea anglo-saxona s-a trezit. 2017 va fi, sunt sigura, anul trezirii popoarelor din Europa continentala", a afirmat Marine Le Pen, potrivit AFP.

"Acum trebuie sa trecem la etapa urmatoare, etapa in care sa nu ne mai multumim sa fim o minoritate in Parlamentul European, etapa in care vom fi majoritatea la urne la fiecare scrutin", a proclamat sefa Frontului National, puternic aplaudata de unele dintre persoanele prezente la reuniune.

In afara de alegerile prezidentiale din primavara din Franta, unde Marine Le Pen este candidata, ea isi doreste victoria Alternativei pentru Germania (AfD), formatiune a lui Frauke Petry, la scrutinul legislativ de la 24 septembrie din Germania, si a Partidului pentru Libertate (PVV), al lui Geert Wilders, la scrutinul din martie din Olanda.

"Aceste succese ar putea schimba fata Europei. Daca vom ajunge la putere in fiecare tara din Uniunea Europeana, ne vom putea organiza impreuna pentru a abandona in mod rational aceasta lume veche", a mai afirmat ea.

"Nu spun ca fiecare tara ar trebui sa paraseasca euro. Insa trebuie sa lasam aceasta posibilitate in cazul in care o tara vrea sa o faca", a declarat ea, adaugand ca Donald Trump reprezinta neoliberalismul.

Marine Le Pen a criticat-o puternic si pe Angela Merkel, cancelarul Germaniei, pentru politica sa de primire a solicitantilor de azil, politica despre care a spus ca a fost o "catastrofa" care a facut ca peste un milion de imigranti sa ajunga din 2015 in Germania.

Geert Wilders: Europa are nevoie de o "Germanie mandra"

Europa are nevoie de o "Germanie mandra", a declarat si liderul Partidului olandez pentru Libertate. Geert Wilders a afirmat totodata in discursul sau ca nationalistii europeni au nevoie de o strategie pentru a combate "imigratia de masa", in conditiile in care liderii partidelor "mainstream" din Europa "promoveaza islamizarea", iar femeilor europene "le e frica sa-si mai arate parul blond".

El nu a ratat ocazia de a-l felicita pe noul presedinte al SUA, Donald Trump, investit vineri, si a proclamat: "Ieri, o noua America; azi, Koblenz; maine, o noua Europa", a relatat Efe.

Wilders s-a prezentat ca "prieten al Israelului" si a subliniat necesitatea unor noi forte care sa apere valorile natiunilor europene, identitatea sa, cultura sa iudeocrestina si civilizatia sa.

"Istoria ne cheama sa salvam Europa", a conchis liderul nationalist olandez, exprimandu-si convingerea ca lidera Frontului national francez, Marine Le Pen, careia i-a succedat la tribuna, va fi urmatorul presedinte al Frantei.

"Noi, patriotii Europei, vom fi instrumentul care ii va elibera" pe cetatenii europeni, a mai spus Wilders.